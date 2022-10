Tânia Rêgo/Agência Brasil - 29/09/2022 Juiz precisou comparecer à seção eleitoral após crime

Um jovem de 22 anos foi preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul , após passar supercola nas teclas da urna eletrônica de uma seção eleitoral, na manhã deste domingo (2). O eleitor conseguiu deixar o local de votação antes de ser descoberto, mas depois foi preso pela Polícia Federal pouco depois de ter voltado para casa.

O crime foi identificado pelo eleitor que estava na fila atrás dele e percebeu que havia algo de errado com as teclas da urna no momento em que foi votar.

Após o ocorrido, o aparelho precisou ser substituído pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), o que gerou filas de mais de 30 minutos no local. A urna foi encaminhada para perícia.

Reprodução / Campo Grande News - 02.10.2022 Jovem passou cola nas teclas de urna eletrônica e gerou filas em seção eleitoral

O homem foi identificado como Gabriel Scherer da Costa.

Até a manhã de hoje, o TRE-MS informou que precisou substituir 10 urnas eletrônicas no Mato Grosso do Sul e fazer ajustes em outras 13, que registraram problemas com o papel, bobina ou reinicialização.

Em todo o estado, 8.088 mil urnas foram preparadas para estas eleições . Desse número, 6.912 foram separadas para votação e 1.176 para contingência, ou seja, para substituição daquelas que apresentarem defeitos durante a votação.

Urnas substituídas

O TSE informou neste domingo, que, até o meio-dia (12h), foram substituídas 1.420 urnas eletrônicas por problemas apresentados no aparelho em todo o Brasil . O montante representa 0,27% do total.

Às 9h30, a Corte informou que havia substituído 401 urnas.

Ao todo, o TSE tem 472.075 urnas ativas em seções eleitorais e outras 63.185 de reserva para eventuais problemas. Segundo o TSE, a taxa de substituição ficou por volta de 1,5% nas eleições anteriores.

Mais de 156 milhões de eleitores participam deste primeiro turno das Eleições 2022 .

Casos de polícia

Além disso, a Polícia Federal (PF) já fez 39 flagrantes neste domingo de eleição. Segundo o boletim, já foram seis inquéritos policiais instaurados. Veja outros números:

Inquéritos Policiais Instaurados: 06

Inquéritos Policiais Instaurados a partir de flagrante: 06

Termos Circunstanciados de Ocorrência: 37

Flagrantes em andamento: 39

Conduzidos: 313

Apreensões: R$ 159.723,00

Até o momento, a Polícia Federal já registrou 96 procedimentos de polícia judiciária, sendo 20 de propaganda de boca de urna e 30 de divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.