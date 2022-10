Tomaz Silva/Agência Brasil - 02.09.2022 Eleitores do Rio de Janeiro votam no maior colégio eleitoral da capital, Expo Mag, na Cidade Nova, região central da cidade

Na manhã deste domingo (2), uma pessoa foi esfaqueada em um centro de votação em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo .

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou a respeito da motivação do crime. O caso está sendo investigado pela polícia.

Ainda em São Paulo , mas desta vez no município de Mauá, uma pessoa tentou pular o muro de uma escola para invadir o local de votação, mas foi contida. Também não há mais informações sobre o caso.

Mais cedo, em Cerro Grande, no Rio Grande do Sul, o primeiro caso de violência em zona eleitoral deste ano foi registrado . Na ocasião, um eleitor tentou entrar na seção eleitoral com uma faca, mas foi impedido.

Em seguida, ele se desentendeu com um policial e o feriu no braço .

Os mesários chamaram a Brigada militar para impedir que ele entrasse no Colégio Estadual Dr. Dorvalino Luciano De Souza, no Centro, com o artefato.

A Secretaria de Segurança Pública ainda não divulgou nome e idade do eleitor preso.

O Rio Grande do Sul tem, ao todo, cinco prisões. As outras 4 foram pelo crime de boca de urna.

Até as 11h de hoje, eleitoras e eleitores brasileiros em 44 países já haviam encerrado a votação para presidente da República.

A divulgação oficial dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só ocorrerá a partir das 17h de Brasília, quando a votação for encerrada em todo o país.

Neste ano, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior. Eles podem votar somente para presidente da República. O número de eleitores no exterior representa um aumento de 39,21% em relação a 2018, quando ocorreram as últimas Eleições Gerais. A votação ocorre em 181 cidades estrangeiras.

