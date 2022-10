Ricardo Stucker/Divulgação - 29.09.2022 Lula teve ampla maioria de votos no Nordeste





As eleições gerais brasileiras tiveram o primeiro turno disputado neste domingo (2), e a maior expectativa estava por parte da disputa entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela Presidência da República.

Como previsto nas pesquisas eleitorais, o petista terminou essa primeira fase do pleito eleitoral na primeira posição, com 48% dos votos, enquanto o atual presidente marcou 43% de acordo com a apuração das urnas. Com isso, os adversários disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

Muito da vantagem do petista foi estabelecida com os votos dos eleitores do Nordeste do país, como já era esperado. Lula saiu vencedor em todos os nove estados : Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.





Na região Sudeste o ex- presidente saiu vencedor apenas no estado de Minas gerais. O Norte foi a região que registrou a disputa mais aertada entre os principais candidatos ao cargo de presidente. Lula venceu no Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins.

Já no Centro-Oeste e no Sul do Brasil o candidato do PT nas eleições teve o seu pior desempenho. Ele não venceu em nenhum dos três estados sulistas e em nenhuma das quatro unidade federativas localizadas na região central.

