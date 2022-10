Reprodução - Twitter Segundo último levantamento do Ipec, Heinze é o quarto colocado nas intenções de voto ao cargo candidato a governador do RS, com 4%.

O senador e candidato a governador do RS, Luis Carlos Heinze (PP), votou na manhã deste domingo (2) em São Borja, na fronteira com a Argentina, cidade da qual já foi prefeito, com o olho tapado devido a um acidente ocorrido na última sexta-feira (30) na reta final da campanha, em Caxias do Sul.

De acordo com a assessoria de imprensa do político, ele estava em um caminhão de som, em carreata, quando foi atingido por um cabo de telefonia solto quando circulava pela cidade em um carro de som. Ele sofreu um corte na córnea.

Após o repouso recomendado pelo seu oftalmologista, Heinze recebeu um curativo e decidiu seguir o roteiro de campanha . Neste domingo, após o almoço, o candidato deve se dirigir à imprensa.

Segundo último levantamento do Ipec, Heinze é o quarto colocado nas intenções de voto, com 4% . À frente, estão Eduardo Leite (PSDB), com 36%, Onyx Lorenzoni (PL), 27%, e Edegar Pretto (PT), 18%.