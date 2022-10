Reprodução/Instagram Boulos é o deputado federal mais votado em São Paulo

Guilherme Boulos (PSOL) é eleito para deputado federal pelo estado de São Paulo, com mais de 987 mil votos, com 98% das urnas apuradas. O segundo lugar está com a candidata bolsonarista Carla Zambelli (PL), com mais de 935 mil votos.

Boulos já havia disputado a Presidência em 2018, sem sucesso, atingindo apenas 1% dos votos válidos, e a prefeitura de São Paulo em 2020, quando foi derrotado pelo candidato do PSDB, Bruno Covas.

O professor conquistou o apoio de membros da classe artística apoiadores da esquerda, e teve como estratégia suavizar a imagem polêmica de “invasor de propriedades” que recebeu pelo seu trabalho à frente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).