Reprodução/GloboNews - 02.10.2022 Tarcísio de Freitas está no segundo turno em São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou neste domingo (2), em entrevista coletiva, que conversará com os prefeitos do estado de São Paulo para formar uma forte base e vencer a corrida para o governo paulista. Ele disputará o segundo turno contra Fernando Haddad (PT).



“Vamos sentar e conversar bastante. Vamos buscar os prefeitos e garantir que nenhum projeto será descontinuado. Vamos abrir essa conversa com os prefeitos, porque ninguém governa São Paulo sem os prefeitos. São com eles que vamos iniciar essa conversa. Vamos conversar com os partidos para formar as alianças”, revelou o ex-ministro da Infraestrutura.

Ele aproveitou para agradecer o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu padrinho político, e também aos eleitores. Na visão dele, os paulistas sempre demonstraram muita esperança em relação ao seu projeto.

“Tenho que agradecer ao presidente Bolsonaro pela oportunidade, mas principalmente aos mais de nove milhões de paulistas que depositaram a confiança em nosso projeto. Na verdade, a gente esperava um bom resultado pelo o que a gente viu nas ruas. Sempre fomos bem recebidos e entusiasmo para um projeto moderno para São Paulo. A gente foi percebendo que esse projeto estava sendo bem recolhido. Não tenho palavras para agradecer o povo de São Paulo”, completou.

Tarcísio de Freitas x Fernando Haddad

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (PDB) vão disputar o segundo turno ao governo de São Paulo. Neste domingo (2), o ex-ministro da Infraestrutura surpreendeu, freou o crescimento de Rodrigo Garcia (PSDB) e superou o petista, garantindo a primeira colocação.

De acordo com as informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com 99,55% das urnas apuradas, Tarcísio de Freitas ficou com 42,35%, Haddad conquistou 35,66% dos votos e Rodrigo Garcia recebeu 18,40%.

As pesquisas eleitorais mostraram ao longo da campanha o petista em primeiro lugar, até por ser o mais conhecido, já que foi prefeito de São Paulo e candidato à Presidência da República, além de ter o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao longo da disputa, ele conseguiu se manter no topo, mas não se consolidou nesta posição no primeiro turno.

O ex-ministro da Infraestrutura também era pouco conhecido do eleitorado. Por conta disso, ele passou a exibir o seu currículo e colou sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele passou a campanha inteira em segundo lugar e conseguiu ficar em primeiro, superando Haddad.

