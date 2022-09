Ricardo Stucker/Divulgação - 29.09.2022 Lula no camarim para o último debate antes do primeiro turno na noite de ontem (29)

A Justiça de São Paulo autorizou o Partido dos Trabalhadores, apoiadores e petistas a utilizarem a Avenida Paulista no domingo (2) dia das eleições 2022 . O objetivo é comemorar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou a ida do ex-presidente ao segundo turno .

A decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) foi divulgada nesta sexta-feira (30) e é válida somente a partir das 20h30. A possível presença de Lula na Paulista irá ocorrer se ele vencer no primeiro turno .

O ex-presidente irá acompanhar a apuração dos votos no hotel Novotel Jaraguá , no Centro de São Paulo, a partir das 17h. Ele estará ao lado da cúpula petista e também junto com o vice da sua chapa nas eleições 2022 , o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB).

A Justiça aprovou o pedido do PT, pois mantém revezamento entre bolsonaristas e petistas na principal avenida de São Paulo. No dia 7 de setembro, data do Bicentenário da Independência do Brasil, os apoiadores do atual presidente fizeram um ato na Paulista. Portanto, agora, é a vez dos apoiadores de Lula no local.

A prática de rodízio ocorre para que os grupos adversários não se encontrem e não haja risco de violência política durante as manifestações.

Pesquisas eleitorais

Na pesquisa Datafolha divulgada ontem (29) , Lula aparece com 50% dos votos válidos, já o candidato a reeleição, Jair Bolsonaro tem 36% dos votos válidos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em terceiro lugar, iro Gomes (PDT) aparece com 6%, e Simone Tebet (MDB) em quarto, com 5%.

Em um possível cenário de segundo turno , o ex-presidente venceria as eleições com 54%, enquanto o atual mandatário teria 39%, de acordo com o levantamento.

A pesquisa escutou 6.800 pessoas, com entrevistas presenciais entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O relatório foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09479/2022.

