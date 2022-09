Divulgação/TSE Eleições brasileiras foram as mais citadas no Twitter em 2022

Os brasileiros vão às urnas no próximo domingo (2) para votar nos seus candidatos que disputam os cargos de deputado federal e estadual, senador, governador e presidente nas eleições deste ano.

Mas um levantamento publicado nesta sexta-feira (30) mostra que os cidadãos estão debatendo fervorosamente assuntos relacionados à corrida eleitoral desde o início do ano. De acordo com o Twitter, a eleição no Brasil é a mais tweetada do mundo em 2022.

O relatório da rede social aponta que, De 1º de janeiro a 29 de setembro, foram contabilizados mais de 100 milhões de Tweets sobre o pleito eleitoral brasileiro.





Nas últimas sete semanas, que foi quando ficou liberada a realização de campanhas eleitorais, foram registrados aproximadamente 45 milhões de posts no twitter sobre as eleições de outubro.

Corrupção , economia e violênci foram os temas relacionados à corrida eleitoral mais comentados desde o dia 15 de agosto.

Divulgação/Twitter Economia, corrupção e violência foram os temais mais comentados sobre as eleições no Twitter

Além disso, também foi divulgado um ranking com os emojis mais usados pelos internautas sobre as eleições deste ano na rede social:

Datafolha presidencial

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança pela corrida ao Planalto nas eleições 2022 , com 50% das intenções de voto válidos. Em segunda posição, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%.

De acordo com o levantamento, o petista lidera a pesquisa de voto estimulado com 48% das intenções de voto contra 34% de do atual chefe do Executivo do Brasil.

