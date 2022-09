Divulgação/Ricardo Stuckert Lula discursa em evento de campanha

Nesta sexta-feira (30), o instituto Atlas divulgou uma nova pesquisa presidencial que indica a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno no próximo domingo (2) das eleições 2022 . O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda colocação, seguido por Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).



De acordo com o levantamento, o petista tem 49,3% das intenções de votos, o que representa um crescimento de 1% em comparação com o relatório anterior. Quando o número é convertido para os votos válidos, o ex-presidente da República aparece com 50,7%.

O candidato à reeleição Jair Bolsonaro tinha 41% na pesquisa passada, mas viu seu desempenho diminuir nesta sexta, alcançando 39,9% da preferência dos eleitores. Em relação aos votos válidos, o presidente atinge 41%.

Ciro Gomes, que ficou na terceira colocação nas eleições de 2018, tem grandes chances de terminar na mesma posição. Porém, se na corrida eleitoral anterior ele terminou com 12% dos votos, desta vez esse índice deve ser muito menor. O ex-governador do Ceará foi citado por 3,5% dos entrevistados no Atlas, tendo 3,6 dos votos válidos.

Simone Tebet (MDB) participa da sua primeira eleição presidencial e viu seu desempenho crescer em 0,4% em comparação com a pesquisa passada. Ela agora tem 2,5% das intenções de votos não válidos. Já os votos válidos são de 2,6%.

Soraya (União Brasil), Felipe D’Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Constituinte Eymael (DC) e Padre Kelmon (PTB) foram citados, mas não atingiram 1%. Sofia Manzano (PCB) e Léo Péricles (UP) não pontuaram.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 28 de setembro. O instituto escutou 4,5 mil eleitores. O nível de confiança é de 95% e o erro percentual é de 1% para mais ou para menos.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula derrotaria Bolsonaro. O petista foi citado por 51,8% dos eleitores entrevistados, enquanto o atual presidente conquistou a preferência de 42,4%. Branco, nulo ou não sabem representam 5,8%.

Numa disputa contra Ciro Gomes, o ex-presidente recebeu 48,4% ante 29,7% do ex-governador do Ceará. Já Ciro anotou 42,3% em um segundo turno com a presença de Bolsonaro, que obteve 40,9%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.