Reprodução/Twitter Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo paes (PSD) se envolveu em uma discussão em uma rede social ao comentar o debate entre os candidatos à Presidência da República promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (29).

Paes postou "Padre de festa junina! Soraya hoje é minha musa! Pronto, falei", na sua conta oficial do Twitter. A postagem foi uma referência a uma polêmica entre a candidata do União Brasil e Padre Kelmon (PTB) durante o debate.

Fabrizio Fasano Jr, candidato do PL a deputado estadual em São Paulo nas eleições deste ano, comentou o post xingando o prefeito do Rio. "Você é um bosta, sem novidades", escreveu o empresário.





Na sequência, Paes chamou Fasano de "merda" e fez uma provocação ao deputado. "Tá querendo arrumar emprego, né?", escreveu o prefeito. Ele direcionou outro xingamento a Fabrizio na sequência.

Reprodução/Twitter Discussão de Paes no Twitter

A publicação foi apagada pouco tempo após a discussão e, cerca de dez minutos depois, o prefeito afirmou que a sua conta havia sido roubada.

"Roubaram temporariamente a minha conta! Reassumi finíssimo", postou Eduardo. Em seguida ele voltou a tocar no assunto do debate. "Musa Soraya perdoou o padre! Ufa!".

