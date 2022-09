Reprodução: TV Globo - 29/09/2022 Jair Bolsonaro e Simone Tebet durante o debate nesta quinta-feira (29)

Durante o debate presidencial da rede Globo, a candidata Simone Tebet (MDB) afirmou faltar "coragem" ao presidente Jair Bolsonaro (PL) ao direcionar uma questão a senadora sobre a morte de Celso Daniel, filiado do PT e ex-prefeito de Santo André (SP).

"Lamento essa questão ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato Lula, que está aqui. Vamos tratar dos problemas do país", disse Tebet.

O presidente citou que a vice de Simone, Mara Gabrilli (PSDB) afirmou que Lula pagou R$ 12 milhões para não ser envolvido na morte de Celso Daniel (PT), em 2002.

A candidata ainda completou: "Vamos tratar do problema da fome que vossa excelência acredita que não tem, porque é insensível, não conhece a realidade do Brasil ou não deve andar nos grandes centros e ver nos semáforos crianças dormindo com fome".

Nesta quinta-feira (29), a ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mandou remover publicações na internet que associam a morte de Celso Daniel ao ex-presidente.

Simone Tebet iniciou a participação no debate lamentando a postura dos candidatos, após um bate boca entre Lula e Bolsonaro . "Eu lamento muito. Hoje o que nós vemos aqui não é a apresentação de propostas. É acusação de quem roubou mais", disse a senadora.

