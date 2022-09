Reprodução Lula e Bolsonaro e Lula tiveram direito de resposta aprovado no primeiro bloco do debate

No primeiro bloco do debate presidencial promovido pela TV Globo , Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) tiveram seus direitos de resposta aprovados após os candidatos subirem o tom das acusações.

O petista foi o primeiro que solicitou e teve o direito de se defender de uma fala do atual presidente da República. Na ocasião, enquanto respondia a uma pergunta de Padre Kelmon (PTB), o candidato do PL nas eleições afirmou que Lula formou uma "quadrilha" durante o seu mandato como presidente.

O ex-presidente, na sua resposta, afirmou que o atual chefe do Executivo do país fez uma "quadrilha da rachadinha" ao decretar o sigilo de 100 anos.





"Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de cem anos. Com a rachadinha da família", afirmou Lula.

Em seguida, ele afirmou que Bolsonaro deveria "se olhar no espelho" para saber o que está acontecendo no seu governo. O candidato do PT nas eleições também afirmou que existiu uma "quadrilha da vacina" durante a pandemia.

Após essas afirmações, Jair Bolsonaro solicitou e teve o direito de responder às falas feitas do petista. O presidente iniciou a sua fala chamando Lula de "mentiroso", "ex-presidiário" e "traidor da pátria".

"Que rachadinha? Rachadinha é seus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegda ao poder", afirmou Bolsonaro. O candidato à reeleição finalizou a sua fala dizendo que não havia nada contra o seu governo, e pedindo para o seu adversário "tomar vergonha na cara".

Após essas declarações de Jair Bolsonaro, Lula voltou ao púlpito porque teve mais um direito de resposta aceito pela organização do debate. Desta vez, o petista afirmou que, caso seja eleito, fará um decreto para acabr com o sigilo de 100 anos imposto pelo atual governo.

"No dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa, e eu vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos", afirmou Lula.

