Entenda por que a Globo convidou Padre Kelmon para o debate

Sete candidatos estiveram presentes aos estúdios da TV Globo para o último debate antes do pleito de domingo. A dinâmica da noite desta quinta-feira (29) reuniu o ex-presidente Lula, o atual presidente Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Felipe D'Ávila e Padre Kelmon. Este último pode ter deixado muitos em dúvida, uma vez que ele não é figurinha carimbada nas pesquisas eleitorais ou não está presente com frequência na grande mídia.

Você sabe o motivo do candidato Padre Kelmon ter sido convidado?

Kelmon Luís da Silva Souza, mais conhecido como Padre Kelmon (PTB), é um candidato que se tornou mais conhecido no país a partir do debate do SBT. A presença do político não está assegurada nos debates eleitorais não por opção das empresas organizadoras, mas por uma previsão legal.

A lei eleitoral não permite que as emissoras de televisão escolham livremente quais candidatos deveriam participar. A legislação diz que deve ser "assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares".

Ou seja, se os partidos que compõem a chapa de um determinado candidato tiverem pelo menos cinco parlamentares, entre deputados e senadores, o convite é obrigatório.

O PTB, partido do Padre Kelmon, possui exatamente cinco parlamentares, sendo três deputados federais e dois senadores. Pela mesma razão, Felipe D'Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União) também tem presença assegurada nos debates.

