Reprodução/TV Globo - 29.09.2022 William Bonner durante o debate

Nesta quinta-feira (29), o debate da TV Globo entre candidatos à Presidência da República exibido ao vivo teve 19 pedidos de direito resposta. Destes, 10 foram concedidos. De acordo com as regras estabelecidas, o candidato considerado ofendido teria um minuto para resposta.

Já no primeiro bloco, Lula e Bolsonaro chamaram atenção ao trocarem farpas e monopolizarem o debate , neste, foram quatro pedidos de em declarações diretas. Em resumo, o atual chefe do Executivo solicitou nove vezes o pedido de direito de resposta. Destes, quatro foram concedidos. O ex-presidente Lula solicitou seis vezes o recurso e também teve direito a quatro deles.

No decorrer do evento realizado pela rede Globo, Soraya Thronicke (União Brasil) teve 1 pedido concedido e outro negado. Padre Kelmon (PTB), que desrespeitou diversas vezes as regras do debate, recebeu 1 direito de resposta. Já Simone Tebet (MDB), em seu único pedido, teve sua solicitação recusada. Ciro Gomes (PDT) e Felipe d’Avila (Novo) não acionaram o recurso.

1º BLOCO

O primeiro bloco foi quente entre Lula e Bolsonaro, os candidatos monopolizaram o ínicio do debate trocando farpas em diversos momentos. Em um, dos vários pedidos de resposta, o apresentador Willian Bonner chegou a interromper os presidenciáveis dizendo que haviam outros candidatos além deles para debater sobre o futuro do país.

1º pedido – Lula (concedido) em declaração de Bolsonaro:

A declaração de Bolsonaro: “Lula defendia que se roubasse celular para tomar uma cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas roubando celular e protegidos por Lula?”

A resposta de Lula: “Eu só esperava que em um debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse um mínimo de honestidade, um mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha? Com a quadrilha da Rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barras de ouro? Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina! O que foi o oferecimento de um dólar por cada vacina importada! Isso não fui eu que disse não, isso é a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você quando vier no microfone, você se comporte como presidente. Respeite quem está assistindo, não minta! Não minta, que é feio um presidente da República mentir como você mente toda hora, descaradamente, não é possível!”

2º pedido – Bolsonaro (concedido) em declaração de Lula:

A declaração de Lula: aspas que estão imediatamente acima.

A resposta de Bolsonaro: “Mentiroso! Ex-presidiário! Traidor da Pátria! Que Rachadinha? Rachadinha é teus filhos roubando milhões de empresas, após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa? Da farsa? Que você vem defender aqui. O que achou a meu respeito? Nada! Que dinheiro de propina? Não teve propina, propina teve o seu Carlos Gabas, do Consórcio do Nordeste! Dos governadores amigos teus! Que foi descoberto em R$ 50 milhões, e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, e Consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar porque foi desviado o dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo. Nada! Deixe de mentir! Tome vergonha na cara, Lula!”

3º pedido – Lula (concedido) em declaração de Bolsonaro:

A declaração de Bolsonaro: aspas que estão imediatamente acima.

A resposta de Lula: “Para não atrapalhar o debate, mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior desfaçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. Eu vou fazer uma coisa, vou fazer um decreto, acabando com seu sigilo de 100 anos, para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar para saber o que esse homem esconde por 100 anos! E vou parar por aqui porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos”.

4º pedido – Bolsonaro (negado) em declaração de Lula:

A declaração de Lula: aspas que estão imediatamente acima.

5º pedido – Lula (negado) em declaração de Ciro:

A declaração de Ciro: “A corrupção se generalizou de um jeito tal que não dá para esconder. R$ 16 bilhões foram devolvidos. Ora, de onde é que vem essa montanha de dinheiro? Quando devolviam, diziam: ‘Roubei no governo do PT com conhecimento do Lula’. Muitos depoimentos disseram isso”.

6º pedido – Lula (concedido) em declaração de Bolsonaro:

A declaração de Bolsonaro: “Senhora Simone, a sua vice há algum tempo vem falando, e ontem falou novamente, que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel e recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar”.

A resposta de Lula: “Olha, eu te confesso, Bonner, que eu estou incomodado de pedir toda hora direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau do presidente! Não é possível! Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST [o correto é TSE, Tribunal Superior Eleitoral] acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Primeiro porque a Polícia Civil deu por encerrado, o Ministério Público deu por encerrado, decidiram que era um crime comum, e eu fui procurar o Fernando Henrique Cardoso para colocar a Polícia Federal. Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel? Seja responsável! Você tem uma filha de 10 anos assistindo ao programa que você está fazendo. Seja bastante responsável! Pare de mentir porque o povo não suporta mais!”

7º pedido – Bolsonaro (concedido) em declaração de Lula:

A declaração de Lula: aspas que estão imediatamente acima.

A resposta de Bolsonaro: “O ex-presidiário diz que eu decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá o número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país do mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir! Quando se fala em fome, eu dei R$ 600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres como massa de manobra para ganhar voto. Quando se fala em devolver R$ 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi R$ 900 bilhões no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade, e o processo deixou de existir porque você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tinha que ser julgado em Brasília, e não em Curitiba”.

8º pedido – Lula (concedido) em declaração de Bolsonaro:

A declaração de Bolsonaro: aspas que estão imediatamente acima.

A resposta de Lula: “Eu confesso ao povo que está nos assistindo que eu me sinto mal. Uma espécie de estar atrapalhando o debate quando a gente poderia estar discutindo o futuro deste país. Eu, sinceramente, eu queria só lembrar as pessoas que graças ao que nós fizemos para combater a corrupção, a corrupção foi descoberta, e as pessoas foram punidas. Acontece que você poderia, no processo de combate à corrupção prender os presos e liberar as empresas para funcionar. No Brasil, se quebrou e se fechou 4 milhões de postos de trabalho. O Estado deixou de receber 270 bilhões, deixou de investir, os impostos deixaram de ser arrecadados em R$ 58 bilhões. Quando o nosso candidato vem aqui e diz para apresentar a vacina. Vou lembrar alguns escândalos: imóveis, 51 imóveis, mansão de R$ 6 milhões…”

9º pedido – Soraya (negado) em declaração de Kelmon:

A declaração de Kelmon: “A senhora deveria me respeitar. A senhora não sabe o que significa um sacerdote, a senhora não sabe o que significa um sacerdócio, a senhora não sabe o que significa o Cristianismo, se a senhora soubesse, a senhora não se dirigia para um padre dessa forma”.

10º pedido – Bolsonaro (negado) em declaração de Lula:

A declaração de Lula: aspas do direito de resposta concedido no 8º pedido.

2º BLOCO

Neste, foram três registros, dois negados a Bolsonaro e um aceito para Padre Kelmon.

11º pedido – Bolsonaro (negado) em declaração de Soraya:

A declaração de Soraya: “O senhor [Kelmon] está parecendo mais o seu candidato, que é nem-nem: Nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu extrema-unção porque o senhor é um padre de festa junina”.

12º pedido – Kelmon (concedido) em declaração de Soraya:

A declaração de Soraya: aspas que estão imediatamente acima.

A resposta de Kelmon: “Eu queria dizer à candidata Soraya que se alguém aqui faltou com o respeito é a senhora, porque a senhora desrespeita por não conhecer e não saber o valor e o significado de um sacerdote. O povo brasileiro sabe. Os 84% da população brasileira sabem qual é o valor de um sacerdote, aquele homem que se dedica à vida do pobre, aquele homem que serve no altar, que traz para você Jesus Cristo presente na Eucaristia. O povo brasileiro sabe disso, mas a senhora desconhece isso. A senhora desconhece o valor de um sacerdote, porque nós, nós estamos aqui, tanto eu como qualquer outro sacerdote no país, nós sabemos da importância do zelo pelo ser humano, mas um zelo aonde a verdade, ela é primordial, e não falácias, mentiras, dizendo que vai fazer aquilo que não pode fazer. Então, é preciso valorizar e respeitar as pessoas que realmente estão nesse país ajudando a construi-lo desde o início da fundação do Brasil”.

13º pedido – Bolsonaro (negado) em declaração de Tebet:

A declaração de Tebet: “Nós vamos fazer uma ‘revogaçaço’ nos decretos que são retrocessos no atual Presidente da República”.

3º BLOCO

No terceiro bloco do debate, foram três registros novamente. O único concedido foi a Bolsonaro em declaração de Simone Tebet sobre o chamado “orçamento secreto”.

14º pedido – Bolsonaro (negado) em declaração de Lula na qual não foi citado durante embate com Padre Kelmon.

15º pedido – Lula (negado) em declaração de d’Avila:

A declaração de d’Avila: “Olha o que esse governo do PT fez na Petrobras, um escândalo de corrupção, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil!”

16º pedido – Bolsonaro (concedido) em declaração de Tebet:

A declaração de Tebet: “[…] O dinheiro gasto do orçamento secreto, que hoje é utilizado pelo governo para comprar voto no Congresso Nacional.”

A resposta de Bolsonaro: “Insiste na tecla do orçamento secreto, o parlamento derrubou o veto. Ou seja, o parlamento falou que o orçamento tem que existir. Eu sou escravo da Constituição e tenho que cumprir as leis, se o parlamento derrubou o veto, é lei. Eu não tenho qualquer acesso ao orçamento secreto. Vocês têm a chance agora. Por ocasião da votação do orçamento normal, tirar esses R$ 19 bilhões do orçamento secreto e suprir as demais áreas, é muito fácil fazer isso aí. Façam. E eu fico vendo que algumas pessoas se descobrem aqui, como candidatas. Viram a pandemia toda acontecer, não fizeram nada. Até uma candidata aqui defendeu lá na CPI que o desvio de recursos não deveria ser apurado. Ou seja, milhares de nordestinos morreram por causa de desvios na compra de respiradores que não chegaram”.

4º BLOCO

No último bloco, foram três pedidos centrados entre o presidente Jair Bolsonaro e a senadora Soraya Thronicke. O atual mandatário do país acusou Soraya de ser “candidata laranja”, já congressista rebateu afirmando que o candidato à reeleição “escondeu” seu status de vacinação contra a covid. Em uma única solicitação do recurso, Tebet tentou entrar na sequência, mas teve o pedido negado.

17º pedido – Soraya (concedido) em declaração de Bolsonaro:

A declaração de Bolsonaro: “A senhora está fazendo um papel de laranja para alguém com toda a certeza. Com toda certeza como candidata”.

A resposta de Soraya: “Não sou uma candidata laranja, o senhor me respeite. O senhor não respondeu. Não respondeu sobre a questão da vacina, se o senhor se vacinou ou não, mas nós, sim, podemos acabar com essa portaria que o senhor deu… não é? Escondeu. Seu governo não é transparente, e mais: quem abandonou… quem abandonou todas as bandeiras foi vossa excelência. Nós realmente saímos, —é lógico, o senhor não gostou—, mas nós saímos desse governo porque o senhor não cumpriu as bandeiras que o elegeram: abandonou a bandeira do combate à corrupção, abandonou a bandeira do mercado liberal, abandonou o partido que lhe abraçou e é simplesmente assim, abandona os candidatos —Capitão Contar, que a vida inteira fez— lhe apoiou, o senhor não apoia; não apoia ninguém que lhe apoiou antigamente. Enfim, é assim: o traidor da pátria”.

18º pedido – Bolsonaro (concedido) em declaração de Soraya:

A declaração de Soraya: aspas que estão imediatamente acima.

A resposta de Bolsonaro: “Deixa eu aproveitar aqui para responder à senhora candidata. Eu quero fazer um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul, não é uma resposta, é uma constatação. Eu não tinha tomado partido no tocante a eleições a governador do Estado, a partir desse momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu à minha pessoa, eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul, votem no capitão Contar para governador. É a melhor opção… é a melhor opção para esse Estado. Então, a resposta que a gente pode dar a uma pessoa que não tem qualquer gratidão, que se elegeu em cima do trabalho que eu fiz, é a gente eleger agora um governador do Estado de Mato Grosso do Sul perfeitamente alinhado com o agronegócio, com as pautas conservadoras, com a ética e a moralidade. Para governador do Mato Grosso do Sul, eu peço a você capitão Contar”.

19º pedido – Tebet (negada) em declaração de Bolsonaro.

