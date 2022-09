LR Moreira/Secom/TSE - 24/08/2022 RJ: MP Eleitoral abre investação por ligação de candidatos com o crime

A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio abriu procedimentos preparatórios eleitorais para investigar a campanha de seis candidatos a deputado estadual e federal com ligações com organizações criminosas.

Com base em resultados de duas investigações, a Polícia Federal e o Ministério Público apuraram que dois candidatos a deputado estadual, os empresários Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB) e Cristiano Santos Hermógenes (PL), e uma candidata a federal, a advogada Flávia Pinheiro Fróes (União Brasil), são suspeitos de terem ligação com organizações do narcotráfico.

O candidato a federal Sérgio Porto (PROS) seria relacionado a milícias. Além disso, outros dois, os candidatos a federal Ricardo Abrão (União Brasil) e Allan Turnowski (PL), são suspeitos de vinculação com o bicho.

Um dos objetivos da investigação é cruzar a votação dos seis com relatórios da Polícia Federal e do setor de inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro para verificar a possível concentração de votos em áreas dominadas por essas organizações.

Relatórios da PF e do MP-RJ alertam que esses candidatos podem levar vantagem no domingo sobre os concorrentes por fazer campanha com livre acesso a áreas dominadas por milícias e narcotraficantes.

O objetivo da medida, caso seja comprovada a conexão das campanhas com grupos criminosos, é ajuizar ações de impugnação dos candidatos que se elegerem.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.