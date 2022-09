Reprodução - 21.09.2022 Hackers atacam site oficial da campanha de Lula (PT)

A página oficial de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu ontem (27) um ataque hacker, suspostamente executado pelo mesmo grupo que invadiu o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anteriormente, o " CyberTeam ".

Os invasores não conseguiram alterar nenhum código-fonte da página ou bloquear o domínio tirando-o do ar. A invasão se deu através de um conteúdo colocado dentro de uma editoria do site.

Os hackers adicionaram uma montagem de Lula 'preso' com um vídeo onde a música ao fundo manifesta apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que também é candidato à reeleição e está em desvantagens nas pesquisas eleitorais de institutos com credibilidade e auditorias oficiais.

O ataque teria sido executado com a geração de um link dentro do domínio (endereço da página), onde o conteúdo foi inserido. O site oficial de Lula está fora de operação, até que se faça uma avaliação das vulnerabilidades do sistema. A página principal do site não sofreu alteração e encontra-se em modo Offline (desligada).

"Lula porque você não contrata técnicos de informática do TSE kkkkkkk (sic)", diz a mensagem deixada pelo grupo.



O CyberTeam estaria por trás do vazamento de dados antigos do TSE em um ataque em 2020. Na época, o caso não apresentava relação as eleições, mas grupos bolsonaristas dispararam conteúdos que relacionavam o 'vazamento' com a capacidade de segurança das urnas eletrônicas.

Onviamente, o fato causou descrédito nas redes por conta das mensagens com desinformação ou inverdades nas chamadas 'fake news'.

