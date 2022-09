José Cruz/Agência Brasil PoderData: 10% dos eleitores admitem que podem não votar

Apenas 10% dos eleitores dizem que podem não sair de casa para votar no próximo domingo. O resultado faz parte da pesquisa Poderdata, realizada de 25 a 27 de setembro. Os que dizem que "com certeza" sairão de casa para votar no 1º turno somam 90%.

Historicamente, a abstenção registrada nas urnas fica em torno de 20%. No pleito de 2018 foi de 20,3%. Em 2020, o número chegou a 23,14%.

Os resultados mostram que os percentuais de presença são mais altos entre os que afirmaram votar em Lula (94%) ou Bolsonaro (93%). Os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet são mais incertos, com 85% e 87%, respectivamente.

Metodologia

A pesquisa foi realizada de 25 a 27 de setembro de 2022. Foram entrevistadas 4.500 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 323 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01426/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.