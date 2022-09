Reprodução / ONU - 20.09.2022 Presidente Jair Bolsonaro discursando na Assembleia Geral da ONU

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (28) mostra que a avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu e chegou a 42% às vésperas das eleições 2022 . Segundo os dados, a rejeição oscilou para cima nas cinco regiões brasileiras.

A pesquisa divulgada pelo instituto uma semana atrás mostra o mandatário com uma avaliação negativa de 39%. Nos dados de hoje, o total dos que consideram o governo regular oscilou de 26% para 24%, e os que o apontam como positivo se manteve estável em 31%.

O levantamento mostra que a avaliação negativa foi acentuada em todas as regiões. O Nordeste registrou o maior crescimento nesse índice, passando de 48% da última pesquisa, para 55% na que foi divulgada hoje.

No Sudeste e Centro-Oeste/Norte, a avaliação oscilou apenas um ponto percentual, passando de 37% para 38% e 38% para 39%, respectivamente. Já no Sul, foi de 31% para 35%.

O levantamento aponta que a avaliação negativa do governo Bolsonaro é maior entre as mulheres, que somam 44%. Entre os homens, o índice vai a 40%. Assim como é maior entre as pessoas que recebem até dois salários-mínimos, que são 47%.

Entre as faixas etárias, também foi registrado um crescimento na quantidade de pessoas que avaliam o governo negativamente. Os eleitores de 16 a 34 anos que consideram a gestão ruim passaram de 39% a 42%. Entre os de 35 a 59 anos, o índice foi de 38% a 42%. Já entre os de 60 anos ou mais, a taxa subiu de 41% para 44%.

Intenções de voto

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a última pesquisa Genial/ Quaest para presidente nas eleições 2022 . O petista tem 46% das intenções de votos no primeiro contra 33% do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.



Lula oscilou para cima de 44% para 46% na comparação com a pesquisa anterior, enquanto Bolsonaro teve oscilação negativa de 34% para 33%.

A quatro dias das eleições , previstas para acontecer no dia 2 de outubro, os dois candidatos aparecem com uma boa diferença sobre Ciro Gomes, do PDT, com 6%, Simone Tebet, do MDB, com 5% e Soraya Thronicke, do União Brasil, com 1%.

Ainda conforme os dados, Bolsonaro é rejeitado por 55% dos eleitores . O mandatário manteve índices de rejeição acima de 50% durante toda a campanha e, até o momento, não conseguiu que a leve melhora na avaliação do governo durante a campanha se revertesse em diminuição consistente de sua rejeição pessoal.

Segundo o instituto, 44% dizem que não votariam de jeito nenhum em Lula. E são 53% os que dizem "não" para Ciro Gomes (PDT) . O petista busca atrair eleitores de outros candidatos para conseguir vencer a eleição já no primeiro turno.

Para realizar a pesquisa , o instituto ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04371/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.