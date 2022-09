REPRODUÇÃO: Redes sociais - 27/09/2022 Lula deve ficar dois dias sem agendas para poupar voz para debate

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não terá agenda nesta quarta-feira (28). Amanhã, o planejamento é que o petista também não tenha agenda pública. O objetivo do candidato é manter foco total na preparação para o debate da Rede Globo.

Além de estudar as questões que deve ser obrigado a responder, Lula também precisa poupar a voz, que tem ficado rouca com frequência. Ele tem sido acompanhado por uma fonoaudióloga.

O debate da Globo é considerado como fundamental para as pretensões do ex-presidente de vencer a eleição no próximo domingo, sem a necessidade de segundo turno. Coordenadores da campanha avaliam que Lula não pode repetir o desempenho do debate da Band.

Se repetir o desempenho do debate da Band, os petistas avaliam que as chances de Lula ganhar no primeiro turno caem bastante. Além de a campanha estar num momento mais decisivo, o debate da Globo costuma ter mais audiência.

