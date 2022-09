Reprodução YouTube Band Jornalismo 14.08.2022 Os candidatos ao governo de São Paulo

O ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) segue em primeiro lugar, segundo nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (26) sobre as eleições 2022 . Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece em segundo lugar, empatado tecnicamente com o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB).



De acordo com os números do levantamento do instituto, o petista saiu de 33% para 31% das intenções de votos O ex-ministro da Infraestrutura tinha 20% no relatório anterior e subiu para 21%. O aliado do ex-governador João Doria possuía 15% e saltou para 20%.

A nova pesquisa coloca Tarcísio e Rodrigo empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento segue a mesma tendência de outras empresas.

Carol Vigliar (UP), Antonio Jorge (DC), Gabriel Colombo (PCB), Vinicius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT) são citados pelos entrevistados e atingiram 1% cada um. Edson Dorta (PCO) e Altino Junior (PSTU) não pontuaram.

Há também 12% de eleitores que garantem que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer na sala de votação no dia 2 de outubro. Estão indecisos 11% dos eleitores paulistas.

Foram entrevistadas duas mil pessoas pessoalmente entre os dias 22 e 25 de setembro. O levantamento tem 95% de confiança. O relatório foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números SP-03475/2022.

Confira o levantamento

Corrida eleitoral em São Paulo



O início da campanha, Rodrigo Garcia aparecia na terceira colocação com menos de 10% das intenções de votos. Apesar de ser governador do estado de São Paulo, ele era pouco conhecido pelos eleitores, assim como Tarcísio de Freitas.

Apresentando-se como independente, Garcia passou a crescer nos levantamentos e se aproximou do ex-ministro da Infraestrutura, que é apoiado por Jair Bolsonaro (PL). A tendência é que os dois briguem voto a voto para chegar ao segundo turno na corrida eleitoral pelo Palácio dos Bandeirantes.

Já Fernando Haddad lidera desde o início da campanha eleitoral e dificilmente ficará fora do segundo turno. O ex-prefeito de São Paulo é apoiado pelo candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelos ex-governadores Geraldo Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB).

