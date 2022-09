Montagem Lula e Bolsonaro

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de votos no primeiro turno contra 34% de Jair Bolsonaro (PL). O petista oscilou positivamente 2 pontos e mantém uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o atual chefe do Executivo, que se manteve estacionado em comparação com o último levantamento .

Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 5%, ambos empatados dentro da margem de erro. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Brancos/nulos ou que disseram que não irão votar somam 5%.

O levantamento entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 17 e 20 de setembro em todos os estados e Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04459/2022.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.