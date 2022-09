Montagem Pesquisa mostrou o desempenho dos candidatos à Presidência

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a última pesquisa Genial/ Quaest para presidente nas eleições 2022 divulgada hoje. O petista tem 46% das intenções de votos no primeiro contra 33% do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

Lula oscilou para cima de 44% para 46% na comparação com a pesquisa anterior , enquanto Bolsonaro teve oscilação negativa de 34% para 33%.

A 4 dias das eleições, previstas para acontecer no dia 2 de outubro, os dois candidatos aparecem com uma boa diferença sobre Ciro Gomes, do PDT, com 6%, Simone Tebet, do MDB, com 5% e Soraya Thronicke, do União Brasil, com 1%.

Os outros candidatos, Felipe D’Avila (Novo), Vera Lucia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Padre Kelmon (PTB), Leonardo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC), não pontuaram nesta pesquisa. Votos brancos e nulos somam 4% e indecisos são 5%.

Entre os dias 24 e 27 de setembro foram entrevistadas 2 mil pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04371/2022.

Última pesquisa

Pesquisa Genial/Quaest divulgada no dia 21 mostrava Lula com 44% das intenções de votos no primeiro turno contra 34% de Jair Bolsonaro. O petista oscilou positivamente 2 pontos e manteve uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o atual chefe do Executivo, que se manteve estacionado em comparação com o último levantamento.

Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 5%, ambos empatados dentro da margem de erro. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Antes disso, pesquisa divulgada no dia 14 mostrava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança nos levantamentos eleitorais, com 42% das intenções de voto no primeiro turno. O petista teve uma queda de 2 pontos desde a última pesquisa, oscilação que está dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Jair Bolsonaro (PL) estava estacionado nos 34% - assim como no levantamento do dia 7 de setembro.

Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Simone Tebet (MDB), com 4%. Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) empatam com 1%.

Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram.

