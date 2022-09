Reprodução - 08.09.2022 Bolsonaro e Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) é rejeitado por 55% dos eleitores , aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, a quatro dias do primeiro turno da eleição . Bolsonaro manteve índices de rejeição acima de 50% durante toda a campanha e, até o momento, não conseguiu que a leve melhora na avaliação do governo durante a campanha se revertesse em diminuição consistente de sua rejeição pessoal.

Segundo a Genial/Quaest, 44% dizem que não votariam de jeito nenhum no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), que lidera a corrida presidencial com 46%. E são 53% os que dizem "não" para Ciro Gomes (PDT). O petista busca atrair eleitores de outros candidatos para conseguir vencer a eleição já no primeiro turno.

Na última pesquisa, 54% rejeitavam Bolsonaro, enquanto 46% afirmavam que não votariam no petista de jeito nenhum. Os números de rejeição da Genial/Quaest não podem ser comparados diretamente com outras pesquisas presenciais como Ipec e Datafolha porque a pergunta é feita individualmente sobre cada candidato, o chamado potencial de voto que investiga rejeição, mas também certeza de voto. Já Ipec e Datafolha usam a modalidade de rejeição múltipla, na qual os entrevistados podem escolher mais de um candidato para rejeitar na mesma lista. Veja a série histórica da Quaest.

A Genial/Quaest ouviu 2.000 eleitores entre os dias 25 e 27 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04371/2022.

