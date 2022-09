Reprodução: redes sociais/vídeo g1 Wilker Leão e Jair Bolsonaro em confusão no dia 18 de agosto

Um pedido da campanha do candidato Jair Bolsonaro (PL) , foi negado nesta quara-feira (28), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE ). O ministro Paulo Sanseverino, negou a suspensão da propaganda do e x-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que chama o atual presidente, de "tchutchuca" e "mau militar".

Para o ministro, a publicidade de Lula não é ilegal. "O início da inserção veicula interpretações críticas sobre o candidato representante sem desbordar dos limites legalmente estabelecidos, porquanto ancoradas em um conjunto de frases efetivamente ditas por ele e de matérias jornalísticas veiculadas na imprensa sobre sua atuação profissional ou sobre investigações acerca de seu patrimônio".

Na propaganda de Lula, chamada "A verdade sobre Bolsonaro", a campanha petista junta várias frases ditas pelo presidente, antes e depois de ocupar o cargo no Executivo e trechos de matérias jornalísticas.

O pedido para a suspensão da propaganda foi protocolado pelo PL, partido de Bolsonaro. A equipe jurídica alega que a campanha do ex-presidente ultrapassou os limites da Justiça Eleitoral quanto à crítica negativa. A legenda pediu a retirada de circulação dos vídeos e multa para o PT.

Segundo o Partido Liberal, "o vídeo apresenta uma série de adjetivações pejorativas, tais como: “‘Mau militar’, ‘Deputado omisso’, ‘Agressivo com as Mulheres’, ‘tchutchuca’, ‘Presidente Incompetente’, tudo a ponto de ‘nem as crianças escaparem’”.

Sanseverino diz na decisão que, "infere-se da inicial e das provas a ela anexadas que o texto da mensagem reproduzida está mais próximo do legítimo exercício de crítica, ainda que ácida e dura, sobre os posicionamentos políticos expressados pelo candidato representante ao longo de sua trajetória pública, motivo pelo qual se encontra, nos termos da jurisprudência do TSE, albergada pelo exercício da liberdade de manifestação do pensamento, além de ser passível de esclarecimento ou resposta no âmbito da liberdade de discurso que informa as campanhas políticas".

Tchutchuca do centrão

Em agosto deste ano, o presidente Jair Bolsonaro foi chamado de 'tchutchuca do centrão' pelo youtuber Wilker Leão. No episódio, o mandatário também foi xingado de “vagabundo”, “safado” e “covarde”. Irritado, o presidente o agarrou pela gola da camisa e tentou parar a gravação do influenciador.

O apelido criado por Leão para se referir a Bolsonaro viralizou e foi parar na imprensa internacional . O jornal americano The New York Times incorporou o termo 'tchutchuca'. A confusão do presidente foi noticiada no exterior e a expressão foi traduzida para 'the pork barrelers' little lap dog'.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.