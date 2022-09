Montagem iG / Imagens: Marcello Casal Jr e José Cruz / Agência Brasil Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet devem comparecer ao debate no SBT

Neste sábado (24), os candidatos à Presidência da República vão participar de mais um debate televisionado. O evento está previsto para começar às 18h15 no SBT.

O debate será dividido em quatro blocos e será realizado em parceria com CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil FM e Terra. A gravação do encontro vai ser feita nos estúdios do SBT, em São Paulo .

O encontro entre os presidenciáveis das eleições 2022 , no entanto, não vai contar com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , líder nas pesquisas de intenção de voto .

De acordo com o petista, a ausência é justificada pelo fato de ele já ter compromissos marcados em dois estados (Rio de Janeiro e São Paulo), além de citar o fato que debate é "uma coisa que você tem que levar a sério".

Bolsonaro, seu principal adversário, vai aproveitar a oportunidade e explorar a não participação de Lula .

Inicialmente, quando o petista disse que não estaria presente no debate, Bolsonaro reuniu sua equipe para reavaliar a ida ao programa .

Depois de escutar os prós e contras, ele refletiu e declarou que tomaria uma decisão às vésperas do evento. Na manhã de ontem, ele confirmou que iria ao encontro com os concorrentes .

O atual mandatário deve aproveitar a oportunidade para dialogar com o público da emissora, que é, em sua maioria, da classe C e D — grupo que ele tem tido dificuldade para atingir, de acordo com pesquisas eleitorais —, além de fazer críticas a Lula e ao PT.

Além de Lula e Bolsonaro, os outros candidatos também foram convidados e devem comparecer. Está prevista a participação de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB).



O debate terá duração de cerca de duas horas. Em dois blocos, os candidatos vão se enfrentar e poderão fazer perguntas diretas um ao outro. Nos demais, eles deverão responder às perguntas feitas pelos jornalistas que estarão presentes no pool.

O encontro não vai contar com a presença de plateia, mas cada candidato terá direito à ida de quatro assessores para entrar no estúdio. A mediação e apresentação será feita pelo jornalista Carlos Nascimento.

Como vão funcionar os quatro blocos

No primeiro bloco, o candidato pode perguntar para o outro. Um sorteio será feito para definir uma ordem e cada presidenciável será chamado para responder apenas uma vez. Quem perguntar pode fazer uma réplica e, o que responder, tem direito à tréplica.

No segundo, cada um dos seis jornalistas de veículos diferentes que estarão no estúdio vai escolher dois candidatos : um para responder e outro para comentar a resposta. O escolhido para responder tem direito à réplica. Nessa etapa, os candidatos também só podem ser chamados uma vez.

O terceiro será de perguntas e respostas entre os candidatos, seguindo a ordem do sorteio, com as mesmas regras do primeiro bloco. E o quarto, será como o segundo, com as perguntas dos jornalistas. Por fim, seguindo a ordem do sorteio, os candidatos farão suas considerações finais.

