A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) se surpreendeu com a notícia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve comparecer ao debate do SBT . A equipe bolsonarista iniciou conversas para decidir se o chefe do executivo federal manterá sua ida ao canal de Silvio Santos ou declinará do convite.



Bolsonaro havia confirmado sua ida ao encontro dos presidenciáveis após ser informado nos bastidores que seu principal adversário nas eleições 2022 participará da sabatina feita pelo apresentador Ratinho. Ele entendeu que era uma confirmação do petista para também estar presente no debate presidencial.

Porém, nesta terça-feira (20), a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, informou que o ex-presidente resolveu não estar presente no evento promovido pelo canal de Silvio Santos. A reportagem do Portal IG procurou a assessoria de Lula e escutou o relato oficial que o líder nas pesquisas ainda não bateu o martelo sobre o assunto.

No entanto, apesar de não ter feito o comunicado oficial, já é sabido nos bastidores que o petista não estará nos estúdios do SBT. Ele fez críticas ao modelo de debate e, com grandes chances de vencer no primeiro turno, quer evitar qualquer deslize diante dos eleitores.

Desta forma, a campanha de Bolsonaro entende que ele se tornará o principal alvo dos seus adversários. Em segundo lugar nos levantamentos dos institutos, o QG está em dúvida se aconselha o governante a comparecer ao encontro e tenta bater no seu principal adversário, que não estará no local para se defender, ou evita levar pancada de todos os lados.

Bolsonaro decidirá na véspera

O presidente aguardará o comunicado oficial de Lula sobre a possível não ida ao SBT. Caso o petista diga que não vai, Bolsonaro irá decidir na véspera se participará do debate. Além de pesar as questões eleitorais, ele avaliará se seu não comparecimento afetará sua relação com Silvio Santos.

Fato é que Lula jogou uma bomba na campanha do seu principal adversário. Agora resta saber como o chefe do executivo federal resolverá essa questão.

