Reproducao: Facebook Candidatos à presidência

Esta é a agenda dos 11 candidatos que concorrem à Presidência nas eleições 2022 para este sábado.

Ciro Gomes (PDT): às 10h reunião com representantes da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) em São Paulo e às 18h30 participa de debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM E Portal Terra.

Constituinte Eymael (DC): Agenda não divulgada

Felipe D’Avila (Novo): às 18h30 participa de debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM E Portal Terra.

Jair Bolsonaro (PL): às 9h participa de motociata em Campinas (SP) e às 18h30 participa de debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM E Portal Terra.

Leo Pericles (UP): às 9h participa de caminhada em Feira de Guaianazes, às 14h participa de marcha em São Paulo para protestar pelo fato de não ter sido convidado para participar do debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM E Portal Terra e às 17h participa de evento de uma clube de mulheres negras.

Lula (PT): às 11h participa de ato no Grajaú e às 17h participa de ato em Itaquera. Os dois eventos ocorrem na capital paulista.

Padre Kelmon (PTB): às 18h30 participa de debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM E Portal Terra.

Simone Tebet (MDB): às 10h participa de encontro na Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo e às 18h30 participa de debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM E Portal Terra.

Sofia Manzano (PCB): às 10h participa de entrevista à Rádio Milenius e às 18h de live de react durante o debate



Soraya Thronicke (União): às 18h30 participa de debate Pool - SBT, CNN Brasil, Estadão, Rádio Eldorado, Revista Veja, Rádio Nova Brasil FM E Portal Terra.

Vera (PSTU): às 8h participa de caminhada e panfletagem pelo centro de Fortaleza (CE).

