Isac Nóbrega/PR - 08/06/2022 Bolsonaro vai participar do debate do SBT

Jair Bolsonaro (PL) confirmou aos aliados que estará no debate do SBT , que acontecerá no próximo sábado (24), e alinhou com a sua equipe a estratégia que adotará no encontro entre os presidenciáveis. O chefe do executivo federal explorará a não participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Inicialmente, quando o petista decidiu não estar presente no debate , Bolsonaro reuniu sua equipe para reavaliar sua ida ao programa. Depois de escutar os prós e contras, ele refletiu e declarou que tomaria uma decisão na véspera do evento. Na manhã de hoje, o mandatário confirmou que estará nos estúdios do canal de Silvio Santos .

O governante escolheu ir por conta da sua boa relação com o homem do baú. No entendimento dele, terá a oportunidade de dialogar com o público da emissora, que costuma ser, em sua maioria, da classe C e D, grupo que sua campanha tem obtido dificuldade para atingir nas eleições 2022 , segundo as pesquisas.

Bolsonaro também concordou com o argumento de que ele poderá fazer críticas pesadas contra o PT e Lula sem ser questionado. Isto porque o ex-presidente não estará presente no debate e os outros concorrentes não farão a mínima questão em rebatê-lo para proteger o petista.

A equipe bolsonarista relembrou que o debate na Band teve papel fundamental para a terceira via ter uma reação nos levantamentos de intenções de votos. Além disso, destacaram que o chefe do executivo federal estava conseguindo crescer nas pesquisas, mas ficou estagnado depois do ataque feito por ele contra Vera Magalhães.

Bolsonaro e a ala radical

O presidente prometeu que irá radicalizar contra o PT e Lula. Também criticará as urnas eletrônicas. No entanto, garantiu que não vai entrar em confronto ao ser questionado pelos jornalistas e evitará bater boca com Soraya (União Brasil) e Simone Tebet (MDB).

Já no embate contra Ciro Gomes (PDT), Bolsonaro será firme, mas evitará ser desrespeitoso. Seu objetivo é colocar o ex-governador do Ceará como o “descontrolado”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.