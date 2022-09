Ricardo Stuckert/PT Lula durante comício em Ipatinga (MG)

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (23) em Ipatinga (MG), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que não vai participar do debate entre os candidatos à Presidência organizado pelo SBT , e que vai acontecer no sábado.



De acordo com o ex-presidente da República, a ausência é justificada pelo fato dele já ter compromissos marcados em dois estados, além de citar o fato que debate é "uma coisa que você tem que levar a sério".

"Quando veio a resposta eu já tinha agenda no Rio de Janeiro e em São Paulo. E debate é uma coisa que você tem que levar a sério, se preparar com pelo menos um dia de antecedência, precisa conhecer um pouco dos seus adversários", afirmou o petista.

Lula ainda citou o Padre Kelmon (PTB), o mais novo candidato ao cargo de presidente do país e que está substituindo Roberto Jefferson, que teve a sua candidatura barrada pela Justiça Eleitoral.



"Faz uma semana que entrou um candidato que nem sei quem é. Precisava estudar a biografia desse cidadão, saber histórico político dele, o que ele já fez, que time que ele jogou, que time que ele torce. Sabe, porque é difícil fazer um debate no escuro", ressaltou o ex-presidente.

Ausência será explorada por Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) confirmou aos aliados que estará no debate do SBT , que acontecerá no próximo sábado, e alinhou com a sua equipe a estratégia que adotará no encontro entre os presidenciáveis. O chefe do Executivo federal explorará a não participação do candidato do PT nas eleições .

Inicialmente, quando o petista decidiu não estar presente no debate, Bolsonaro reuniu sua equipe para reavaliar sua ida ao programa. Depois de escutar os prós e contras, ele refletiu e declarou que tomaria uma decisão na véspera do evento. Na manhã de hoje, o mandatário confirmou que estará nos estúdios do canal de Silvio Santos.

Bolsonaro concordou com o argumento de que ele poderá fazer críticas pesadas contra o PT e Lula sem ser questionado. Isto porque o ex-presidente não estará presente no debate e os outros concorrentes não farão a mínima questão em rebatê-lo para proteger o petista.

