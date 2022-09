Reprodução - 11.08.2022 Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcisio de Freitas

A página do estado de São Paulo no Google Trends - Eleições 2022 , mostra que as buscas pelos candidatos seguem os levantamentos eleitorais : Fernando Haddad (PT) lidera as buscas dos últimos dias com 44%, enquanto Tarcísio de Freitas (PL) e Rodrigo Garcia (PSDB) estão empatados em segundo lugar, alternando entre 22% e 20%.

O Google Trends - Eleições mostra também quais cidades lideram as buscas por determinado candidato, além dos tópicos relacionados que foram mais pesquisados. Como a ferramenta recebe novas informações em tempo real, os resultados mudam a cada atualização da página.

Busca por presidenciáveis

Quanto aos candidatos à Presidência da República , o Google Trends mostra Jair Bolsonaro (PL) em primeiro lugar nas buscas, com 50%. Os assuntos mais pesquisados sobre o ex-capitão nos últimos dias estão relacionados ao seu discurso na ONU e à presença no funeral da rainha Elizabeth II .

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar no ranking das buscas pelos presidenciáveis, com 43%. Os tópicos mais pesquisados em relação ao petista segundo o Google são sobre o período em que ficou detido e sua recente entrevista no programa do Ratinho .

Google Trends

A ferramenta do mecanismo de pesquisa aponta o interesse dos internautas de diferentes regiões país sobre diversos tópicos do processo eleitoral.

No caso das unidades federativas, é possível encontrar uma página para cada um dos estados com o maior número de eleitores. São eles: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul.

