Reprodução/Twitter - 23.09.2022 O movimento "Fridays For Future" faz uma série de protestos pelo clima em 70 cidades italianas

O movimento " Fridays For Future ", fundado pela ativista ambiental Greta Thunberg, fez uma série de protestos pelo clima em 70 cidades italianas, incluindo as maiores do país, Roma, Milão, Nápoles e Turim, nesta sexta-feira (23).

Além de tentar conscientizar sobre as mudanças climáticas, os atos também querem incentivar os jovens a votarem em candidatos que defendam o tema nas eleições que serão realizadas no próximo domingo (25) no país.

"O objetivo do protesto é o de denunciar a crise climática e colocar as soluções para enfrentá-la, algo que foi a grande ausência dos debates eleitorais, no centro do debate público", informam os organizados do FFF Itália.

Nas manifestações, cartazes com os dizeres "Vocês querem nosso voto, mas ignoram nossas vozes" se multiplicaram, bem como mensagens dizendo que a "luta pelo clima continua" e "people non profit" - algo como "as pessoas, não os lucros".

Na região de Marcas, que foi duramente afetada por inundações que deixaram 11 mortos e dois desaparecidos entre os dias 15 e 16, os manifestantes colocaram sacos com a lama trazida pelas enchentes em Senigallia, uma das cidades mais destruídas, em frente ao palácio do governo regional.

Em Milão, milhares de jovens se reuniram no centro da cidade e também pediram para que as questões climáticas sejam mais ouvidas pelos políticos nacionais.

"Também em clima de eleição, os jornais estão falando muito pouco disso. O ambiente é sempre instrumentalizado para outros fins, para fazer campanha eleitoral entre partidos e levar adiante políticas energéticas e econômicas muito específicas que são apenas uma pequena parte do que tem que ser feito", disse a porta-voz do movimento na cidade, Marina Comparelli.

Em Roma, o discurso foi na mesma linha. "Durante essa campanha eleitoral, a questão climática não existiu mesmo com os desastres climáticos desses meses: a seca extrema, o [deslizamento no] Marmolada e as enchentes em Marcas", destacou Filippo Sotgiu, um dos porta-vozes nacionais do FFF Itália.

