Joshua Qualls/Governor's Press Office - 12.09.2022 Presidente dos EUA, Joe Biden

Os Estados Unidos enviaram mensagem de alertas, de forma privada, à Rússia sobre as graves consequências caso Moscou recorra ao uso de armas nucleares no conflito na Ucrânia. As informações são do jornal americano Washington Post desta quinta-feira (22).

As autoridades americanas ouvidas pelo jornal disseram que o presidente dos EUA, Joe Biden , optou por manter sua 'mensagem' sobre o assunto de forma 'vaga'.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal, as autoridades norte-americanas não informaram quem teria enviado essas mensagens e sobre o que exatamente elas tratavam. A imprecisão pretende cultivar “ambiguidade estratégica” e deixar o Kremlin com 'a pulga atrás da orelha' sobre a resposta dos EUA caso a Rússia inicie o uso armas nucleares na Ucrânia.

Ainda não está claro se Washington entrou em contato com Moscou na última quarta-feira, quando o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma mobilização militar parcial e prometeu usar “todos os meios” necessários para defender a integridade territorial do país diante de ameaças externas.

Autoridades dos EUA informaram que não identificou sinais de que a Rússia estivesse movendo seus 'ativos nucleares' para se preparar para um ataque nuclear, diz o jornal.

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou que, se a Rússia usar armas de destruição em massa na Ucrânia, o país enfrentará duras consequências e isso a tornaria um “pária” global. A atual política nuclear da Rússia permite o uso de armas nucleares caso o país sofra um ataque nuclear ou se o estado russo for ameaçado.

