Rodrigo Garcia (PSDB) registrou o maior crescimento entre os outros candidatos na pesquisa Ipespe/TV Cultura, que divulgou nova rodada de números nesta sexta-feira (23). O atual governador de São Paulo subiu 5 pontos, chegou a 21% e está em segundo lugar, tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 23%.



A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais e para menos. Em 9 de setembro Rodrigo tinha 16% e Tarcísio, 21%. Fernando Haddad (PT) ficou com os mesmos 36% registrados no levantamento anterior. Os demais candidatos tiveram apenas 1%. Brancos e nulos, 9%, e indecisos, 8%.



Rodrigo tem desempenho melhor do que Tarcísio em alguns segmentos de voto, como a preferência entre as mulheres (20% a 17%), entre os jovens de 16 a 24 anos (20% a 11%), entre os eleitores acima de 60 anos (25% a 22%) e entre aqueles que recebem até dois salários-mínimos (18% a 14%).



A pesquisa Ipespe também simulou cenários de segundo turno. No confronto entre Haddad e Rodrigo, a diferença é de apenas sete pontos percentuais para o petista, que caiu um ponto em relação ao levantamento anterior e agora está com 45%, enquanto Rodrigo subiu um e está com 38%.



O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O Ipespe realizou o levantamento de 19 a 21 de setembro, com mil entrevistados. A pesquisa foi registrada com o número SP-02673/2022