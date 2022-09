Reprodução: redes sociais - 22/09/2022 Tarcísio de Freitas na TV Vanguarda

Durante sabatina na TV Vanguarda, em São José dos Campos (SP), na manhã desta quinta-feira (22), o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) não soube responder onde ele irá votar nas eleições que começam no dia 2 de outubro .

Na entrevista, a jornalista da filiada da Globo em SJC pergunta qual o local de votação de Tarcísio, ele suspira e diz "é um colégio". A apresentadora insiste e questiona qual seria o bairro, ele fica quieto por alguns segundos e quebra o silêncio com um "fugiu da cabeça".

Veja o vídeo:

Tarcísio não sabe onde vota. “Fugiu a cabeça”, explicou. pic.twitter.com/bxtTv8y3Em — Victor Ferreira (@VictorFerreira) September 22, 2022

Após o deslize do apoiador de Jair Bolsonaro (PL) viralizar na internet, o adversário Rodrigo Garcia (PSDB) comentou o esquecimento de Tarcísio nas redes sociais.

"Já que é a primeira vez que você vota em SP, clica aqui pra descobrir o seu local de votação”, escreveu o tucano na legenda, e disponibilizou um link para a consulta do local de votação, através do site do Tribunal Superior Eleitoral.

. @tarcisiogdf já que é a primeira vez que você vota em SP, clica aqui pra descobrir o seu local de votação ➡️ https://t.co/H7BCvu5wvo pic.twitter.com/ekiWPYC7zl — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 22, 2022

Pesquisa eleitoral

Segundo a última pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo , Tarcísio de Freitas aparece em segundo lugar na disputa, com 22% das intenções de voto. Em seguida, Rodrigo Garcia aparece com 18%. Os dois estão empatados tecnicamente, de acordo com a margem de erro do levantamento, que é de dois pontos para mais ou para menos. Quem lidera é o candidato Fernando Haddad (PT) , com 36%.

Em eventual segundo turno com o petista, o Datafolha mostrou que Tarcísio perderia com 36% ante 54% de Haddad.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.