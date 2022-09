Reprodução/TV Tem - 22.09.2022 Fernando Haddad falou sobre o ex-governador de São Paulo

Nesta quinta-feira (22), o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) deixou claro que sua principal estratégia para vencer as eleições 2022 é usar a imagem do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB). O petista explicou que o vice da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem muita influência no interior paulista e isso pode ajudá-lo na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.



Em entrevista para o Tem Notícias, jornal local da TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo, o ex-ministro da Educação relatou que tem larga vantagem na capital paulista e agora trabalha para conquistar o eleitorado do interior.

“Eu estou com uma larga margem de intenção de voto na capital, que eu governei por quatro anos. Lá eu estou liderando com folga e ganharia no primeiro turno se a eleição fosse na capital. Nós ainda temos o desafio do interior. O que que nós fizemos? Nós ampliamos a nossa aliança com dois e governadores: o Geraldo Alckmin, que ganhou cinco eleições, duas como vice-governador e três como governador, e o Márcio França, que sucedeu Geraldo Alckmin quando ele foi disputar a Presidência da República”, explicou.

“Eu penso que com essa equipe técnica nós conseguimos formular o melhor programa de governo dessa eleição, com os técnicos e as lideranças necessários para gente implementar esse plano de governo. Então quem quer conhecer melhor o nosso plano de governo, além do que o horário eleitoral permite veicular, basta entrar nas nossas páginas pra verificar o que nós estamos propondo pra todo o interior”, acrescentou.

Ele contou que metade da sua família é do interior e a outra da capital. “Eu sou filho de imigrantes. Os meus tios e meu pai vieram do Líbano pra cá nos anos 40. Então, metade da família ficou em Votuporanga, Andradina, Monte Alto... E metade foi pra capital. Então eu conheço o interior de desde criança de visitar, e sei do potencial que o interior tem”, destacou.

Haddad critica governo Garcia

O ex-prefeito de São Paulo lamentou o trabalho feito por Rodrigo Garcia (PSDB). “Potencial que tá sendo desindustrializado pelo atual governo. Nós estamos perdendo empregos. E nós precisamos industrializar o estado de São Paulo. Aqui mesmo na região de Sorocaba, empresas como a Mercedes Benz, Toyota, e outras, deixaram o estado. Se eu assumir o governo do estado, nós vamos reindustrializar e gerar emprego de qualidade”, concluiu.

