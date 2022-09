Reprodução/Band - 28.08.2022 Bolsonaro e Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está torcendo para que seu principal concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mude de ideia e participe do debate promovido pelo SBT , no próximo sábado (24). A maior preocupação do chefe do executivo federal é que ele seja a única “vidraça”, deixando-o em situação desconfortável.



Nesta semana, surgiu a notícia que o petista não estará no encontro entre presidenciáveis do canal de Silvio Santos, apesar da direção do PT não confirmar a informação oficialmente. A decisão da não ida do ex-presidente ao debate ocorreu após sua campanha entender que Lula precisa se expor o mínimo possível para conquistar o voto útil nas eleições 2022 .

Além disso, o petista desaprovou a dinâmica do debate da Band. Na avaliação dele, os candidatos possuem pouco tempo para se defender e os primeiros colocados se tornam alvos dos adversários mal posicionados nas pesquisas. Outro ponto criticado pelo ex-mandatário foi não ter interferências ou correções dos mediadores sobre notícias falsas transmitidas pelos postulantes ao Palácio do Planalto.

Diante disso, Lula bateu o martelo com seus aliados e resolveu que só estará no debate promovido pela Globo. Em um eventual segundo turno, ele deverá aceitar participar de mais encontros contra seu concorrente. No entendimento dele, um embate direto é melhor e mais produtivo.

Bolsonaro quer Lula em debate

O presidente da República ficou descontente com a não presença de Lula no SBT, mas torce para que o seu principal adversário mudar de ideia. Ele teme que Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) o transformem em alvo.

Ele chegou a conversar com aliados sobre uma possível desistência. Um grupo defendeu que Bolsonaro desista da participação e foque na campanha de rua. Já outra ala acredita que é uma oportunidade para o presidente bater no PT sem que o ex-presidente esteja presente para se defender.

Bolsonaro deverá decidir sua ida ou não apenas na véspera. A tendência é que sua presença ocorra por conta da sua relação com Silvio Santos.

