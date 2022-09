Reprodução / Youtube 04.09.2022 Lula no ABC em evento com empregadas domésticas - 04.09.2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve participar do debate promovido pelo SBT . O ex-presidente conversou com coordenadores da sua campanha e o conselho dado é para que ele foque, no próximo sábado (24), nos dois comícios que realizará em São Paulo. A decisão ainda não foi tomada oficialmente.



Segundo informações dadas pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que o petista conversou com a sua equipe para definir sua possível ida ao canal de Silvio Santos. No entanto, o entendimento do PT é que Lula conversará com o público do SBT na próxima quinta (22), quando será entrevistado pelo apresentador Ratinho.

Procurada pela reportagem do Portal IG, a assessoria do ex-presidente afirmou que a decisão sobre ir ou não ao debate da emissora da família Abravanel ainda está em aberta. A única confirmação dada pela comunicação é que ele não participará da sabatina promovida pela Record, programada para sexta (23).

O líder nas pesquisas trabalha para ganhar a eleição já no primeiro turno. Para isso acontecer, ele tem se esforçado para conquistar o voto útil de eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (PDT). Por causa disso, ficou definido que a campanha vai ser concentrada no estado de São Paulo nos últimos dias.

O entendimento é que o eleitor paulista é quem possui maior dúvida em relação ao seu candidato presidencial. Ciro e Tebet, somados, possuem 16% das intenções de votos no estado. A equipe de Lula aposta que cerca de 6% escolherá os dois primeiros colocados. O objetivo é convencer metade deste percentual a embarcar a candidatura do ex-presidente.

Lula estará na Globo

Lula não gostou do debate na Band. Na avaliação do petista, o mecanismo é ultrapassado e desfavorece quem está em primeiro lugar nas pesquisas. Ele gostaria de ter um embate maior com Bolsonaro e não perdendo tempo com os candidatos que estão com poucas chances de chegar ao segundo turno.

Sendo assim, ele resolveu não participar de outros debates. Com grande possibilidade de não estar presente no encontro entre os presidenciáveis do SBT, o petista não abre mão de ser visto no evento promovido pela Globo, que ocorrerá faltando três dias para as e leições 2022 .

