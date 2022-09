Wilson Dias/Agência Brasil - 23.05.2015 Fernando Henrique Cardoso

Nesta quinta-feira (22), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ( PSDB ) divulgou uma carta aberta e pediu para os eleitores fizessem um “voto pró-democracia” nas eleições de 2022 . O tucano citou diversas pautas que são associadas ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ).



“Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual”, diz o ex-chefe do executivo federal.

FHC , de 91 anos, revelou que está com pouca força para participar ativamente das eleições por conta da idade avançada. No entanto, ele esclareceu que não tem graves problemas de saúde.

Apesar de fazer menções às pautas defendidas por Lula, Fernando Henrique não citou o nome do ex-presidente. Ele não realizou críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), mas já admitiu que, numa disputa entre o petista e o atual governante brasileiro, optaria pela primeira opção.

Por ser uma das principais lideranças do PSDB, era aguardado que seu apoio fosse para a senadora Simone Tebet (MDB). No entanto, ele optou por também não citá-la em sua carta aberta.

Com chance de vencer no primeiro turno, Lula tem trabalhado para buscar o voto útil tem dialogado com nomes históricos do PSDB, como Aloysio Nunes. O petista também esperava conquistar o voto útil de FHC e José Serra.

Leia abaixo a carta na íntegra:

FHC defende voto pró-democracia nas eleições

Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral.

Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional.

Fernando Henrique Cardoso

Ex-presidente da República

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.