REPRODUÇÃO: youtube - 21/09/2022 Jair Bolsonaro durante live desta quarta-feira (21)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) , afirmou, durante live nesta quarta-feira (21) , que "mais tarde" vai decidir qual candidato do Rio de Janeiro ao Senado ele irá apoiar nestas eleições . Além disso, durante a transmissão ao vivo da "propaganda eleitoral gratuita", o mandatário divulgou panfletos com as fotos de 33 candidatos de 21 Estados.

"A disputa pelo Senado está mais ou menos aparelhada lá. Mas a gente espera que o Psol não vença – o que seria uma tragédia. Então, mais tarde um pouquinho, a gente decide por um nome ao Senado pelo Rio de Janeiro", afirmou.

No Rio de Janeiro, o candidato ao Senado Daniel Silveira (PTB) e a candidata Clarissa Garotinho (União), são nomes que também podem receber apoio do presidente, além do correligionário, Romário (PL).

Silveira, que foi condenado a oito anos e nove meses em regime fechado por ataques às instituições e por organizar atos antidemocráticos, recebeu indulto do presidente em 2021 e não cumpriu a pena. Clarissa é uma apoiadora de Bolsonaro e tem sido vista com o candidato à reeleição durante atos políticos, como no 7 de setembro.

Romário , no entanto, apesar de ser do mesmo partido que o atual mandatário e fazer parte da chapa de Cláudio Castro (PL) - que disputa o governo do Rio de Janeiro - não tem sido visto nas agendas de Bolsonaro.

Sobre os candidatos apoiados nesta live, 21 são do PL; 4 do PP; 2 do Republicanos e 2 do União Brasil; 1 do PSD, 1 do PSC, 1 do Solidariedade e 1 do PTB. Bolsonaro se limitou a divulgar somente o número de urna de alguns e para outros teceu comentários mais longos.

