Reprodução/Youtube Bolsonaro diz que Tarcísio ainda comete "deslizes"

A partir desta quarta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro (PL) deu início a um cronograma de lives diárias para divulgar e reforçar apoio a alguns candidatos nas eleições de outubro deste ano. Até então, o chefe do Executivo brasileiro realizava as transmissões somente às quintas-feiras.

“Não é natural essa live na quarta-feira, mas a partir de hoje, sempre que possível, às 19h, eu farei uma live. Isso fizemos em 2018 e nós dedicamos essa live, metade do tempo pelo menos, para questão das eleições no Brasil. E tivemos sucesso", ressaltou.

Durante a live transmitida nas suas redes sociais, o candidato do PL à reeleição na presidência da República fez comentários sobre as corridas eleitorais em diferentes estados.





Ao mencionar a disputa pelo governo do estado de São Paulo, Bolsonaro chamou Tarcísio de Freitas (Republicanos) de "capitão e rei do asfalto", mas afirmou que ainda comete alguns "deslizes".

"Tarcísio, nosso capitão e rei do asfalto, está entrando na política porque eu convenci. Ele não queria entrar na política, depois tomou gosto. De vez em quando, comete alguns deslizes, porque ele é novato na política ainda, não deve ser julgado por uma palavra, o apoio a uma pessoa que você não acha que deve ser apoiada", afirmou o presidente.

"Foca no Tarcísio, pessoal, e vê se tem alguém melhor do que ele. Com todo respeito, acho que não tem", completou Bolsonaro, que tem Freitas como candidato em São Paulo.

Datafolha em São Paulo

A pesquisa Datafolha divulgada no dia 15 de setembro mostra que Tarcísio tem 22% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) tem 36% e Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, 19%.

Em um hipotético segundo turno contra o petista, o candidato do Republicanos estaria em desvantagem, com 36% dos votos. Haddad, por sua vez, teria 54% das intenções de voto.

