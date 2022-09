Foto: Ricardo Stuckert - 14.09.2022 O ex-presidente Lula (PT)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou hoje (21) que, caso eleito, irá convocar conferências para discutir políticas com as pessoas com deficiência no ano que vem. O petista participou de um encontro com o grupo nesta quarta-feira, data que o Brasil comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

“Já no ano que vem haverá uma conferência municipal, estadual e nacional, para a gente fazer a revisão nas coisas que nós conquistamos. Aproveitar, e aprimorar aquilo que está fragilizado e tentar propor coisas novas, para que as pessoas com deficiência sejam tratadas com plenitude de respeito e democrática”, falou o Presidenciável.

Lula disse que foram realizadas 74 conferências nacionais durante os seus dois mandatos. Ele afirma que a organização dos encontros é uma forma de retomar a construção de políticas voltadas para pessoas com deficiência que estavam em desenvolvimento no seu governo.

Entre os pontos levantados pelo petista está a demora para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante um salário mínimo para as pessoas com deficiência e para idosos acima dos 65 anos.

O candidato à Presidência da República destacou que para que os problemas sejam solucionados, é preciso que a parcela da população interessada pressione os governos.

“Na hora que o Estado coloca isso como política pública tudo fica mais fácil. E vocês sabem que é todo um processo de educação para vencer todo um processo de resistência”, afirmou Lula.

