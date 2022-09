Ricardo Stuckert - 25.07.2022 Lula e Geraldo Alckmin em foto oficial de campanha

O diretório do PSDB em Goiás anunciou, nesta quarta-feira (21), que está apoiando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições 2022 . A decisão aconteceu após uma reunião da direção tucana no estado goiano realizar uma reunião com o vice da chapa petista Geraldo Alckmin (PSB).



O ex-governador de São Paulo foi homenageado no estado e se encontrou com o ex-deputado Giuseppe Vecci, responsável pela costura do acordo. Apesar de assumir que há diferenças entre o PSDB e o PT, o vice-presidente da sigla em Goiás entende que o momento é de união para derrotar o presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

O ex-governador e também ex-tucano José Eliton (PSB) participou das negociações. Com boa relação no diretório do PSDB, ele conseguiu convencer a maioria a embarcar na campanha de Lula já no primeiro turno. No entanto, o grupo de Marconi Perillo, optou por não fazer parte do movimento.

Segundo pessoas próximas, Perillo optou por ficar neutro para não dar munição aos seus adversários na corrida pelo Senado. Porém, em um eventual segundo turno entre petistas e bolsonaristas, não é descartada a possibilidade do candidato a senador aderir para a campanha do PT.

O diretório estadual goiano foi um dos apoiadores da candidatura de Eduardo Leite nas prévias tucanas. Inclusive, a direção da sigla no estado articulou para que João Doria desistisse da pré-candidatura e entregasse essa responsabilidade para o atual candidato ao governo do Rio Grande do Sul.

O PT também trabalha para contar com o apoio de lideranças históricas do PSDB, como Fernando Henrique Cardoso. Porém, até o momento, boa parte tem optado por não se manifestar. Uma das poucas exceções foi Aloysio Nunes, que já participou de comícios ao lado de Lula.

Alckmin no Norte e Centro-Oeste

Em busca do voto útil para vencer no primeiro turno, o PT solicitou que Geraldo Alckmin viajasse para Goiás, Mato Grosso e Rondônia para conversar com empresários e lideranças do agronegócio. O objetivo é diminuir a rejeição do setor em relação à chapa e conquistar mais votos. O ex-governador de SP também conversará com movimentos culturais.

