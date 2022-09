Reprodução SBT Bolsonaro fala ao SBT durante passagem pelo funeral da rainha Elizabeth II em Londres - 19.09.2022

Durante sua passagem por Londres para comparecer ao funeral da rainha Elizabeth II , o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse em entrevista ao SBT News no domingo (18) que teria “algo de anormal” no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se ele não for reeleito no 1º turno das eleições de 2022 .

O atual presidente reconheceu que a eleição está “bastante” dividida, mas “muito mais favorável” à sua reeleição , que ele acredita alcançar com pelo menos 60% dos votos.

“Eu digo, se eu tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE, tendo em vista obviamente o ‘data povo’ [trocadilho com o instituto de pesquisa Datafolha], que você mede pela quantidade de pessoas que não só vão nos meus eventos, bem como nos recepcionam ao longo do percurso até chegar ao local do evento” , disse.

Bolsonaro aparece em segundo lugar na maioria das pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos meses. Está segue atrás de Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Polêmicas em Londres

O chefe do Executivo chegou no Reino Unido na manhã de domingo (18). Da sacada da residência oficial do embaixador do Brasil no Reino Unido, Fred Arruda, Bolsonaro saudou apoiadores e fez um discurso em tom de campanha, mesmo a prática sendo proibida pela Lei Eleitoral .

Aos apoiadores, Bolsonaro deu a mesma declaração que na entrevista ao SBT : “Não tem como a gente não ganhar no 1º turno”.

O PT acionou o TSE contra Bolsonaro pelo discurso com teor eleitoral em Londres. Na ação, a Coligação Brasil da Esperança pede que o chefe do Executivo e sua campanha sejam impedidos de promover ou usar como propaganda eleitoral qualquer vídeo, fotografia ou material gráfico produzido durante a viagem para o velório da Rainha Elizabeth II .

O União Brasil, adversário de Bolsonaro na campanha presidencial, também entrou com ação na Justiça Eleitoral contra o presidente pelas falas na Inglaterra.

Saindo de Londres, Bolsonaro vai até Nova York para a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Ao SBT, o presidente disse que pretende falar “alguma coisa sobre energia limpa, no caso hidrogênio verde”. Segundo ele, o “Brasil é uma referência para o mundo na questão ambiental”.

