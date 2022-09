Reprodução/Twitter - 19.09.2022 Bolsonaro e Michelle Bolsonaro foram ao Westminster Hall, onde Elizabeth 2ª é velada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou, nesta segunda-feira (19), ao ser questionado sobre uso eleitoral da viagem a Londres e encerrou uma entrevista de forma ríspida. No país para o funeral da rainha Elizabeth II, o presidente tem usado diversos momentos para produzir material de campanha.

"Você acha que vim aqui fazer política? Pelo amor de Deus, faça uma pergunta decente", disse, antes de virar as costas e sair da casa do embaixador do Brasil no Reino Unido para o funeral da rainha.

Candidatos à Presidência e especialistas em direito eleitoral já questionaram a legalidade do ato do presidente ao fazer um discurso político-eleitoral na sacada da residência oficial da embaixada do Brasil no Reino Unido.

As campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Soraya Thronicke (União) entraram com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No domingo, do prédio da embaixada, o presidente repetiu slogans de sua campanha a uma plateia de apoiadores. "A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui: verde e amarela. Jamais aceitaremos o que eles querem impor", declarou ele.

Críticas ao STF

Antes da entrevista, em conversa com apoiadores, Bolsonaro voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF).

"O julgamento vai ser pelas suas ações e omissões. Então, todo aquele que trabalhou contra o próximo, ou se omitiu na hora que podia ajudar, segundo as escrituras, vai ter seu veredito. E lá não tem gente, como alguns do Supremo, vão falar que estou criticando o Supremo, né, para 'descondenar' uma pessoa e torná-la elegível", afirmou o presidente.

