Lula vai fazer atos em São Paulo

Faltando 13 dias para as eleições 2022 , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai concentrar sua campanha em São Paulo . A equipe identificou que o estado será fundamental para definir se a disputa eleitoral chegará ao fim no primeiro turno ou se ocorrerá um segundo.



Segundo pesquisas internas do partido, dificilmente ocorrerá grandes mudanças em outros locais, principalmente porque a corrida entre os governadores está muito bem desenhada. São Paulo é um dos poucos lugares em que os eleitores ainda não sabem totalmente em quem votarão.

Os petistas dizem que o antibolsonarismo entre os paulistas do que o antipetismo. O crescimento dentro da margem de erro (21% para 22%) de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na última pesquisa Datafolha chamou a atenção da campanha de Lula . A aposta é que, caso o ex-ministro não consiga melhorar seu desempenho, é porque o presidente Jair Bolsonaro (PL) atingiu o teto na região.

Além disso, Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) possuem 16% das intenções de votos em São Paulo. Na avaliação dos aliados do ex-presidente, o movimento do voto útil pode fazer com que a dupla perca cerca de 10% no estado paulista, sendo que a maioria deve ir ao líder das pesquisas.

Lula viu seu desempenho sair de 40% para 43%, de acordo com o levantamento Datafolha da semana passada. Já o presidente Jair Bolsonaro caiu de 35% para 33%. Dados comemorados pelo PT.

“Lula sabe que é fundamental crescer em São Paulo para levar a vitória no primeiro turno. Por isso ele estará mais ativo por lá. Os outros estados estarão nas mãos dos candidatos ao governo do estado”, explica um dos coordenadores da campanha do petista.

Lula também quer ajudar Fernando Haddad

A concentração da campanha em São Paulo também servirá para fortalecer a campanha de Fernando Haddad (PT). Com a possibilidade de Rodrigo Garcia (PSDB) chegar ao segundo turno, o presidente está determinado em ser um cabo eleitoral do ex-ministro da Educação.

Além disso, Geraldo Alckmin (PSB) trabalhará em torno do nome do petista no interior, enquanto Márcio França (PSB) será cabo eleitoral do ex-prefeito no litoral.

