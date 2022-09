Reprodução SBT Bolsonaro fala ao SBT durante passagem pelo funeral da rainha Elizabeth II em Londres - 19.09.2022

Em entrevista ao SBT News neste domingo (18), o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) disse que os apoiadores que comparecem aos comícios de seu rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), são " tudo gente que vai em troca de dinheiro ".

Bolsonaro aparece em segundo lugar na maioria das pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos meses, atrás apenas de Lula . O chefe do Executivo disse que prefere acreditar em Papai Noel que nas pesquisas do instituto de pesquisa Datafolha .

"Você vê os movimentos do PT, do Lula, não vai ninguém. E esse ninguém é 3, 4, 5, 6 mil pessoas. E mesmo assim, você vê na periferia 50, 100, 200 ônibus. É tudo gente que vai pra lá em troca de dinheiro, não estão empolgados com a eleição do Lula" , disse o mandatário.

O mandatário deu a declaração durante sua passagem por Londres para comparecer ao funeral da rainha Elizabeth II . Na entrevista, ele disse ainda que teria “algo de anormal” no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se ele não for reeleito no 1º turno das eleições de 2022.

