reprodução: commons - 13/06/2022 Candidato ao governo de São Paulo, Márcio França

O candidato Márcio França (PSB) lidera na pesquisa Datafolha para um cargo no Senado Federal nas eleições 2022. O ex-governador de São Paulo tem 32% das intenções de voto. Marcos Pontes (PL) segue logo atrás, com 15%.

No levantamento anterior, França marcava 30%. Pontes tinha 13%. O membro do PSB faz parte da chama de Lula e Haddad, ambos do PT. Marcos é aliado de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em terceiro lugar, aparece a deputada Janaina Paschoal (PRTB) , marcando 4%. Antes ela tinha 7%.

A pesquisa mostra Aldo Rebelo (PDT) com 4%, Edson Aparecido (MDB) tem 4%, Vivian Mendes (UP) tem 3%, Antônio Carlos (PCO) tem 2%, Professor Tito Bellini (PCB) tem 1%, Ricardo Mellão (Novo) tem 1%, e Dr. Azkoul (DC) tem 1%.



O Datafolha entrevistou 1.808 pessoas em 74 cidades de São Paulo entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-06078/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.