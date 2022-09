Reprodução GloboNews 19.09 O Castelo de Windsor era o grande refúgio de Elizabeth II

O caixão da rainha Elizabeth II chegou ao Castelo de Windsor, a cerca de 40 km de Londres, na manhã desta segunda-feira (19). O local é onde a monarca será enterrada, na capela do castelo da cidade, que pertence à família real. O rei Charles III e a rainha consorte Camilla acompanharam a cerimônia.

O Castelo de Windsor era o grande refúgio de Elizabeth II. Foi onde a monarca morou nos últimos anos, e é lá que seus pais, sua irmã e seu marido também estão enterrados.

O trajeto entre Londres e Windsor durou cerca de duas horas. O caixão com o corpo da rainha foi transferido para um carro fúnebre, que foi acompanhado pelo rei Charles III e a rainha consorte Camilla.

Ao longo de todo o trajeto, pessoas jogaram flores em homenagem à rainha. O rei Charles III disse estar "profundamente tocado" com o apoio que recebeu da população antes do funeral.

Charles afirmou que ele e Camilla ficaram "comovidos além da medida" por todos que se deram ao trabalho de prestar as condolências. "Enquanto nos preparamos para dizer nosso último adeus, eu queria simplesmente aproveitar esta oportunidade para agradecer", disse ele.

Após chegar ao castelo, haverá uma cerimônia íntima para 800 pessoas. E, depois disso, apenas os parentes de Elizabeth II participarão do enterro de fato, que acontecerá na capela de Saint George, dentro do castelo.

Dia de cerimônias

Milhares de súditos de Elizabeth II foram às ruas de Londres para acompanhar o funeral da rainha na Abadia de Westminster. O culto religioso começou por volta das 11h da capital inglesa e às 7h pelo horário de Brasília.

Uma pequena procissão foi liderada pelo rei Charles III acompanhado de outros membros da família real na chegada do caixão ao local.

Na cerimônia, estiveram presentes chefes de Estado de todo o mundo, entre eles o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .