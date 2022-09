Reprodução SBT Bolsonaro fala ao SBT durante passagem pelo funeral da rainha Elizabeth II em Londres - 19.09.2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu explicar as denúncias feitas pelo UOL que sugerem que a família Bolsonaro teria adquirido 51 imóveis com evidências de pagamentos efetuados com 'dinheiro vivo' .

A resposta foi dada ao repórter João Ventura do SBT que acompanha o presidente Jair Bolsonaro durante sua presença no funeral da rainha Elizabeth II em Londres no Reino Unido.

O repórter relembra durente a entrevista que "foram 51 imóveis , segundo a reportagem, que foram comprados com dinheiro vivo, a origem do dinheiro é o que se pergunta" e então pergunta a Bolsonaro " de ondem veio esse dinheiro?"

O presidente então responde, "Muito boa pergunta. Todas as certidões está escrito moeda corrente, não está escrito dinheiro vivo, isso mudou a partir de 2019, até aquele momento você comprava em dinheiro da moeda corrente da época. Tá escrito em todas certidões. Pode ser dinheiro vivo, pode ser. Uma dúvida. Pode ser (DOC), pode ser cheque, transferência bancário, qualquer coisa pode ser", disse.

O UOL rebateu as alegações feitas pela campanha do presidente de que a reportagem estaria baseada em 'inverdades e mentiras' em vídeo publicado nas redes socais do veículo, informando que os repórteres responsáveis pela investigação realizaram uma apuração detalhada de mais de sete meses, entrevistando vendedores dos imóveis e fazendo análise de diversas páginas de documentos, além de procurar o atual presidente para oferecer espaço de resposta.

"Eu deixo claro, começaram a investigar desde de 1990, há 32 anos atrás. Eu lembro que até 94 antes do planto real você não só tinha imóveis anunciados no jornais, bem como telefones fixos, em dólar. Dado a inflação altíssima, né? Acima dos 40% ao mês. Então mais uma mentira da Folha e UOL dizendo que foi dinheiro vivo", respondeu Bolsonaro.

Bolsonaro solicitou levantamento com informações do patrimônio de imóveis dos candidatos adversários e também de seus respectivos familiares.

"Mandei levantar os imóveis de todos os candidatos, de parentes inclusive, não vai dar tempo porque você tem que pedir a certidão nos respectivos cartórios [...] pra mostrar ex-mulher de alguém, ex-cunhados e acusar esses caras... Não é justo eu fazer isso, eu não faria isso, mas pra mostrar para esses caras que eu 'tô' sendo vítima de uma coisa pra facilitar o Lula", argumentou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.