Montagem Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta segunda (19/9)

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta segunda.

Ciro Gomes (PDT): em São Paulo, às 10h, tem encontro com Associação Brasileira de Fintechse; às 11h, tem reunião com representantes do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass); e às 20h, concede entrevista ao Programa do Ratinho.

Constituinte Eymael (DC): participa de ato de campanha, às 16h, em Pinheiros, São Paulo.

Felipe D’Avila (Novo): às 12h30 tem almoço com empresários, às 13h30 tem reunião com líderes sindicais e às 17h30 se encontra com apoiadores na Associação Médica de Belo Horizonte. Todos eventos ocorrem na capital mineira.

Jair Bolsonaro (PL): não tem agenda de campanha.

Léo Péricles (UP): candidato cumpre agenda em Minas Gerais. Às 17h, participa de agitação com carro de som, acompanhado por correligionários. Às 19h, em Contagem, participa de plenária aberta.

Lula (PT): às 9h, em São Paulo, participa de encontro com candidatos à Presidência da República em outras eleições.

Padre Kelmon (PTB): pela manhã, tem reunião com com padres e pastores apoiadores da campanha, em São Paulo. À tarde, almoça com com religiosos.

Simone Tebet (MDB): às 10h, participa de sabatina do Estadão, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Às 15h, faz "Caminhada da Esperança", em São Vicente, na Baixada Santista.

Sofia Manzano (PCB): em Fortaleza, às 6:30h, visita o canteiro de obras do hospital da Universidade Estadual do Ceará (UECE); às 8h faz panfletagem no campus Itaperi da UECE; às 9h visita a ocupação Carlos Marighella; às 11h, participa de live com Breno Altman; às 14h, tem roda de conversa, na Universidade Federal do Ceará (UFC); às 17h concede entrevista coletiva, na sede do jornal O Poder Popular; às 19h, participa de debate sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, União Nacional dos Estudantes (UNE) de Fortaleza.

Soraya Thronicke (União): em São Paulo, às 9h, tem encontro com dirigentes do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma). Nesta reunião, ela recebe documento com sugestões e reivindicações do setor. Às 9h30, tem reunião com as equipes de comunicação e marketing da campanha eleitoral; às 13h, concede entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan; às 15h45, grava entrevista para a TV Folha; às 19h, faz gravação de propaganda eleitoral gratuita.

Vera (PSTU): às 11h, participa de caminhada pelo centro de Salvador; às 15h, concede entrevista ao vivo à revista Carta Capital, com transmissão pelo YouTube; às 18h, participa de debate na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

